Вассёр — о седьмом и восьмом местах в квалификации: у нас хороший темп в гоночном режиме

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о результатах квалификации для своего коллектива, по итогам которой Шарль Леклер занял седьмое, а Льюис Хэмилтон восьмое место.

«Пока что мы не были великолепны, но наш темп был хорошим на протяжении всего времени, и мы должны продолжать двигаться вперёд, это не конец сезона, а всего лишь квалификация, завтра гонка будет совсем другой.

Но это правда, что по сравнению с тем, что было показано в других сессиях, это была плохая квалификация, третий сегмент не был нашей сильной стороной, и именно тогда у нас было значительное отставание от «Макларена». Но до этого наше отставание составляло от одной до трёх десятых.

Когда вы стартуете с седьмого или восьмого места, вы предпочитаете хаотичную гонку, и дождь — хороший вариант в этом плане. Но я не вижу и не рассматриваю какой-то отчаянный сценарий, потому что темп в гоночном режиме у нас был хороший, а это значит, что мы сможем собраться даже на сухой трассе», — приводит слова Вассёра издание La Gazzetta dello Sport.