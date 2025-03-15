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Албон — о 6-м месте: квалификация — это даже не самая сильная сторона болида

Албон — о 6-м месте: квалификация — это даже не самая сильная сторона болида
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28-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 из команды «Уильямс» Александер Албон высказался о шестом месте в квалификации Гран-при Австралии.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«Мы изначально стремились попасть в десятку лучших, так что шестое место — это фантастика, и я очень доволен. У нас отличная машина, лёгкая в управлении, предсказуемая. В этом году она стала намного более управляемой. В этом году будет очень плотно с точки зрения сражений, особенно в средней части стартовой решётки будет напряжённая борьба. Но мы сделали всё, чтобы обеспечить себе комфортное начало сезона.

Также кажется, что квалификация — это даже не лучшая часть работы машины. В чём мы добились наибольшего улучшения, так это в гоночном темпе. На заводе добились кое-каких успехов. В этом году мы уделили этому внимание, начали набирать правильный вес и стали намного сильнее, чем были в это время в прошлом году.

Когда я смотрю на то, где мы были год назад и где сегодня, то понимаю, что находимся в совершенно другом положении. Я очень горжусь сегодняшней командой, и настроение у нас хорошее. Завтра ожидается дождь, и никто не проехал круг на промежуточных или мокрых шинах, так что давайте посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

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