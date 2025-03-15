Карлос Сайнс подвёл итоги первой квалификации за «Уильямс», в которой занял 10-е место

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, выступающий за «Уильямс», высказался о 10-м месте в квалификации Гран-при Австралии.

«Прежде всего я очень рад за всю команду, за Алекса и за себя. Это моя первая квалификация с «Уильямсом», и мы достигли нашей главной цели — попали в третий сегмент на обеих машинах. Тяжёлая работа, которую все проделали зимой, принесла свои плоды, и я сам сделал большой шаг вперёд и горжусь командой.

Что касается меня, то, честно говоря, квалификация выдалась не очень удачной. Однако я не беспокоюсь. Мне ещё многое предстоит понять в работе с этой машиной, и я уверен, что скоро мы пройдём лучшие круги! Завтра из-за дождя мне также придётся быстро адаптироваться, но я пока в восторге. Мы постараемся максимально использовать каждую возможность. Это только начало!» — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.