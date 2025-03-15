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Лоусон ответил, связан ли его слабый результат с особенностями болида «Ред Булл»

Лоусон ответил, связан ли его слабый результат с особенностями болида «Ред Булл»
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Австралийский гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон, ставший 18-м в квалификации Гран-при Австралии, опроверг предположения, что он просто не может справиться с непростым в управлении болидом «быков».

«Не думаю, что это связано с особенностями машины. Нет такого, что этой машиной труднее управлять и поэтому я совершаю ошибки. Просто это непростая трасса, недостаток практики и то, что я был глуп.

Всё шло неплохо, мой последний круг был в полном порядке, но случился небольшой снос в скоростном повороте — думаю, он привёл к перегреву шин, и на последнем секторе они просто «ушли». Думаю, мы бы уверенно прошли во второй сегмент. Глупая ошибка», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

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