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Предварительная стартовая решётка Гран-при Австралии Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Австралии Формулы-1
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В воскресенье, 16 марта, в 7:00 по московскому времени состоится первая гонка сезона Формулы-1 2025 года — Гран-при Австралии, которая пройдёт в Мельбурне на трассе «Альберт-парк». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительной стартовой решёткой воскресной гонки.

Стоит отметить, что британский гонщик «Хааса» Оливер Берман был допущен до старта, несмотря на то что не показал времени в квалификации.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Оскар Пиастри («Макларен»).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»).
6. Александер Албон («Уильямс»).
7. Шарль Леклер («Феррари»).
8. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
9. Пьер Гасли («Альпин»).
10. Карлос Сайнс («Уильямс»).
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
14. Джек Дуэн («Альпин»).
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
18. Лиам Лоусон («Ред Булл»).
19. Эстебан Окон («Хаас»).
20. Оливер Берман («Хаас»).

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