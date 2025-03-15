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Юки Цунода после окончания квалификации в шутку назвал причину успеха

24-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», после окончания квалификации Гран-при Австралии по командному радио в шутку назвал причину успеха, по которой занял пятое место.

«Хороший круг, хороший круг! Давайте! Я же говорил вам, что холодный латте работает, детка, холодный латте!» — прокричал радостный японец по радио.

Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:15.096.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.084.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.385.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.450.

5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.574.

6. Александер Албон («Уильямс») +0.641.

7. Шарль Леклер («Феррари») +0.659.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.877.

9. Пьер Гасли («Альпин») +0.884.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.966.