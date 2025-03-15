Юки Цунода после окончания квалификации в шутку назвал причину успеха

24-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», после окончания квалификации Гран-при Австралии по командному радио в шутку назвал причину успеха, по которой занял пятое место.
«Хороший круг, хороший круг! Давайте! Я же говорил вам, что холодный латте работает, детка, холодный латте!» — прокричал радостный японец по радио.
Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:15.096.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.084.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.385.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.450.
5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.574.
6. Александер Албон («Уильямс») +0.641.
7. Шарль Леклер («Феррари») +0.659.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.877.
9. Пьер Гасли («Альпин») +0.884.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.966.
- 15 марта 2025
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