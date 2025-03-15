Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер — о пятом месте Цуноды: не торопитесь говорить, что мы выбрали не того пилота

Хорнер — о пятом месте Цуноды: не торопитесь говорить, что мы выбрали не того пилота
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил результаты пилотов «Рейсинг Буллз» в квалификации Гран-при Австралии, по результатам которой Юки Цунода стал пятым, а Исак Хаджар — 11-м.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«Юки сегодня отлично поработал, и я также должен поблагодарить Исака Хаджара. Я думаю, что из всех новичков он проделал самую выдающуюся работу. Так что это здорово для их команды, здорово персонально для Юки — быть впереди «Феррари».

Не торопитесь говорить, что мы выбрали не того пилота [в «Ред Булл»]. Вы должны помнить, насколько Лиам был близок с Юки. Исак Хаджар также отлично справляется со своей работой. Опыт, который получил Цунода в Формуле-1, даёт о себе знать. Он принимает грамотные решения. А это именно то, что ему нужно делать, чтобы продолжать говорить: «Смотрите, я всё ещё здесь и я хорош», — приводит слова Хорнера издание RaceFans.

Материалы по теме
Хорнер встал на защиту Лоусона после 18-го места в квалификации Гран-при Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android