Хорнер — о пятом месте Цуноды: не торопитесь говорить, что мы выбрали не того пилота

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил результаты пилотов «Рейсинг Буллз» в квалификации Гран-при Австралии, по результатам которой Юки Цунода стал пятым, а Исак Хаджар — 11-м.
«Юки сегодня отлично поработал, и я также должен поблагодарить Исака Хаджара. Я думаю, что из всех новичков он проделал самую выдающуюся работу. Так что это здорово для их команды, здорово персонально для Юки — быть впереди «Феррари».
Не торопитесь говорить, что мы выбрали не того пилота [в «Ред Булл»]. Вы должны помнить, насколько Лиам был близок с Юки. Исак Хаджар также отлично справляется со своей работой. Опыт, который получил Цунода в Формуле-1, даёт о себе знать. Он принимает грамотные решения. А это именно то, что ему нужно делать, чтобы продолжать говорить: «Смотрите, я всё ещё здесь и я хорош», — приводит слова Хорнера издание RaceFans.
- 15 марта 2025
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