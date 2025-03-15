«Макларен» впервые с 2012-го завоевал первый ряд на старте дебютного Гран-при сезона
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Пилоты британской команды Формулы-1 «Макларен» впервые с 2012 года смогли завоевать первый ряд на стартовой решётке дебютного Гран-при сезона «Королевских гонок».
В субботу, 15 марта, британский гонщик Ландо Норрис завоевал поул, а его напарник Оскар Пиастри показал второй результат в квалификации Гран-при Австралии в Мельбурне.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385
В 2012 году британцы Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон взяли первый стартовый ряд на дебютном этапе сезона, который также проходил на трассе «Альберт-Парк». По итогам гонки Хэмилтон, стартовавший с поула, финишировал третьим, а Баттон, обогнавший Льюиса на старте, одержал победу в дебютном этапе сезона-2012.
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