Цунода повторил достижение Ферстаппена по итогам квалификации Гран-при Австралии
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24-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», благодаря своей пятой позиции по итогам квалификации Гран-при Австралии повторил достижение четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385
Цунода стал первым гонщиком младшей команды «Ред Булл» с 2016 года, показавшим такой высокий результат в Мельбурне. Ферстаппен, выступая за «Торо Россо», также занял пятое место в квалификации Гран-при Австралии. Примечательно, что тогдашний напарник Макса Карлос Сайнс стал седьмым. Партнёр Юки Исак Хаджар в 2025-м показал 11-е время.
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил результаты пилотов «Рейсинг Буллз» в квалификации Гран-при Австралии.
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