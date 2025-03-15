Цунода повторил достижение Ферстаппена по итогам квалификации Гран-при Австралии

24-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», благодаря своей пятой позиции по итогам квалификации Гран-при Австралии повторил достижение четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Цунода стал первым гонщиком младшей команды «Ред Булл» с 2016 года, показавшим такой высокий результат в Мельбурне. Ферстаппен, выступая за «Торо Россо», также занял пятое место в квалификации Гран-при Австралии. Примечательно, что тогдашний напарник Макса Карлос Сайнс стал седьмым. Партнёр Юки Исак Хаджар в 2025-м показал 11-е время.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил результаты пилотов «Рейсинг Буллз» в квалификации Гран-при Австралии.