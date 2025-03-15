Валттери Боттас ведёт переговоры с «Кадиллаком» в Мельбурне — GrandPrix

Финский гонщик, резервист «Мерседеса» Валттери Боттас был замечен за переговорами с представителями «Кадиллака» в Мельбурне. Об этом сообщает издание GrandPrix.com.

Как информирует источник, Боттас в настоящий момент ведёт обсуждение с будущей новой командой Формулы-1 возможного возвращения в качестве боевого пилота.

Напомним, в нынешнем сезоне Боттас выполняет роль резервного гонщика в команде «Мерседес» после ухода из «Кик-Заубера» по окончании прошлого сезона. Боттас занимал роль боевого пилота немецкой команды с 2017 по 2021 год.

В начале марта этого года руководство Формулы-1 подтвердило, что «Кадиллак» официально станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. В последний раз более 10 команд в Формуле-1 выступало в 2016 году. Ранее сообщалось, что вступительный взнос для американской команды составил около $ 450 млн.