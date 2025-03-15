Все команды Формулы-1 подписали новый Договор согласия — Джо Сейвуд

Все команды Формулы-1 подписали новый Договор согласия, сообщает журналист и инсайдер Джо Сейвуд в своих социальных сетях. Как информирует источник, в настоящий момент командам ещё необходимо согласовать отдельное соглашение об управлении серией с ФИА, однако эти соглашения являются раздельными, пусть подписание второго и займёт некоторое время.

Официальное объявление о подписании нового Договора согласия ожидается в ближайшее время.

Напомним, в настоящий момент действует восьмой Договор согласия, который был подписан перед сезоном-2021.Он будет действовать до окончания сезона-2025. Со следующего года в силу вступит новый, девятый Договор.