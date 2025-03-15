Джеки Стюарт: в дождь в Австралии нас будет ждать совершенно другая история

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австралии.

«Прямо сейчас в пелотоне есть сразу четыре конкурентоспособные команды с быстрыми гонщиками. Конечно, в «Феррари» очень хотят одержать победу, но сейчас у «Макларена» есть преимущество, а «Ред Булл» и Макса точно не стоит сбрасывать со счетов. Впереди нас ждёт жёсткая гонка.

В случае дождя нас ждёт совершенно иная история. Здесь главное в таком случае — держаться подальше от проблем. Чтобы финишировать первым и выиграть, нужно сначала финишировать. А в дождь это может быть затруднительно», — приводит слова Джеки Стюарта GPBlog.