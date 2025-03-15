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На Гран-при Австралии может прерваться впечатляющая рекордная серия Ферстаппена

На Гран-при Австралии может прерваться впечатляющая рекордная серия Ферстаппена
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На Гран-при Австралии может прерваться рекордная серия четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по количеству дней лидирования в истории «Королевских гонок».

В настоящий момент на счету Ферстаппена 1029 дней подряд, когда он был лидером личного зачёта чемпионата. В случае, если Ферстаппену не удастся одержать победу на Гран-при Австралии, эта серия прервётся.

Рекорды по количеству лидирования в личном зачёте гонщиков Формулы-1:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1029 дней (с 2022 года — рекорд продолжается).
2. Михаэль Шумахер («Феррари») — 896 дней (с 2000 по 2003 год).
3. Михаэль Шумахер («Феррари») — 630 дней (с 2003 по 2005 год).
4. Айртон Сенна («Макларен») — 581 день (с 1990 по 1992 год).
5. Альберто Аскари («Феррари») — 574 дня (с 1952 по 1954 год).
6. Фернандо Алонсо («Рено») — 560 дней (с 2005 по 2006 год).

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