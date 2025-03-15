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Ферстаппен: удивлён попаданием в тройку в квалификации после неудачной пятницы

Ферстаппен: удивлён попаданием в тройку в квалификации после неудачной пятницы
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об итогах квалификации Гран-при Австралии, которую он закончил на третьей позиции.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«У нас был сложный старт уикенда. Эта трасса никогда не была для нас подходящей. Так что потребовалось некоторое время, чтобы улучшить ситуацию. Мы смогли сделать это сегодня. Честно говоря, я немного удивлён, что сижу здесь после вчерашнего неудачного дня. Я чувствовал себя уверенно, был единым целым с машиной, но, очевидно, нам немного не хватает темпа. В целом я доволен квалификационными кругами. Я пытался извлечь максимум. Шины здесь достаточно чувствительны к температуре, учитывая скоростные повороты, но я рад, что попал в топ-3», — сказал Макс Ферстаппен на пресс-конференции.

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