Ферстаппен: удивлён попаданием в тройку в квалификации после неудачной пятницы

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об итогах квалификации Гран-при Австралии, которую он закончил на третьей позиции.

«У нас был сложный старт уикенда. Эта трасса никогда не была для нас подходящей. Так что потребовалось некоторое время, чтобы улучшить ситуацию. Мы смогли сделать это сегодня. Честно говоря, я немного удивлён, что сижу здесь после вчерашнего неудачного дня. Я чувствовал себя уверенно, был единым целым с машиной, но, очевидно, нам немного не хватает темпа. В целом я доволен квалификационными кругами. Я пытался извлечь максимум. Шины здесь достаточно чувствительны к температуре, учитывая скоростные повороты, но я рад, что попал в топ-3», — сказал Макс Ферстаппен на пресс-конференции.