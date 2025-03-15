Оскар Пиастри высказался о перспективе выиграть домашний Гран-при

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о перспективе выиграть домашнюю гонку, Гран-при Австралии.

«Выиграть гонку у себя дома было бы огромным достижением. Я не так и сильно на это нацелен, очевидно. Нам предстоит проделать много работы, чтобы по максимуму реализовать позиции в завтрашней гонке, но это было бы очень особенным моментом. Это будет очень много значить. Если я смогу встать на верхнюю ступеньку, я сделаю всё возможное, чтобы этого добиться. Отложив в сторону национальную гордость, я хочу сделать это и для себя. Я, конечно, постараюсь изо всех сил», — сказал Оскар Пиастри на пресс-конференции после квалификации.

Напомним, по итогам квалификации Пиастри стал вторым.