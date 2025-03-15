Оскар Пиастри высказался о перспективе выиграть домашний Гран-при
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о перспективе выиграть домашнюю гонку, Гран-при Австралии.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385
«Выиграть гонку у себя дома было бы огромным достижением. Я не так и сильно на это нацелен, очевидно. Нам предстоит проделать много работы, чтобы по максимуму реализовать позиции в завтрашней гонке, но это было бы очень особенным моментом. Это будет очень много значить. Если я смогу встать на верхнюю ступеньку, я сделаю всё возможное, чтобы этого добиться. Отложив в сторону национальную гордость, я хочу сделать это и для себя. Я, конечно, постараюсь изо всех сил», — сказал Оскар Пиастри на пресс-конференции после квалификации.
Напомним, по итогам квалификации Пиастри стал вторым.
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