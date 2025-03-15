Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри высказался о перспективе выиграть домашний Гран-при

Оскар Пиастри высказался о перспективе выиграть домашний Гран-при
Комментарии

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о перспективе выиграть домашнюю гонку, Гран-при Австралии.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«Выиграть гонку у себя дома было бы огромным достижением. Я не так и сильно на это нацелен, очевидно. Нам предстоит проделать много работы, чтобы по максимуму реализовать позиции в завтрашней гонке, но это было бы очень особенным моментом. Это будет очень много значить. Если я смогу встать на верхнюю ступеньку, я сделаю всё возможное, чтобы этого добиться. Отложив в сторону национальную гордость, я хочу сделать это и для себя. Я, конечно, постараюсь изо всех сил», — сказал Оскар Пиастри на пресс-конференции после квалификации.

Напомним, по итогам квалификации Пиастри стал вторым.

Материалы по теме
«Феррари» провалилась, «Макларен» выстрелил в самом конце! Яркая квалификация Ф-1
«Феррари» провалилась, «Макларен» выстрелил в самом конце! Яркая квалификация Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android