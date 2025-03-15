Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: мы ожидали, что «Феррари» будет быстрее

Норрис: мы ожидали, что «Феррари» будет быстрее
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что он ожидал более высокого темпа от «Феррари» в квалификации.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385

«Я ожидал, что «Феррари» будет быстрее. Не знаю, с чем связана их неудача в квалификации, вам нужно спросить у них. Мы все ожидали, что они будут быстрее, потому что на протяжении всего уикенда они показывали сопоставимый с нами темп. Так что, скорее всего, по какой-то причине у них не получилось собрать квалификационные круги», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт ФИА.

Напомним, по итогам квалификации Норрис завоевал поул-позицию, Шарль Леклер стал седьмым, а Льюис Хэмилтон показал в дебютной квалификации в составе команды восьмое время.

Материалы по теме
«Феррари» провалилась, «Макларен» выстрелил в самом конце! Яркая квалификация Ф-1
«Феррари» провалилась, «Макларен» выстрелил в самом конце! Яркая квалификация Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android