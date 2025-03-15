Норрис: мы ожидали, что «Феррари» будет быстрее

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что он ожидал более высокого темпа от «Феррари» в квалификации.

«Я ожидал, что «Феррари» будет быстрее. Не знаю, с чем связана их неудача в квалификации, вам нужно спросить у них. Мы все ожидали, что они будут быстрее, потому что на протяжении всего уикенда они показывали сопоставимый с нами темп. Так что, скорее всего, по какой-то причине у них не получилось собрать квалификационные круги», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт ФИА.

Напомним, по итогам квалификации Норрис завоевал поул-позицию, Шарль Леклер стал седьмым, а Льюис Хэмилтон показал в дебютной квалификации в составе команды восьмое время.