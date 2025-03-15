«Может, ему стоит перепроверить протокол». Бортолето ответил на критику Марко

Гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о критике в свой адрес со стороны советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко.

«Возможно, сегодня ему стоит перепроверить протокол. Но, как я уже говорил, я придерживаюсь того же мнения. Его слова не изменят мою жизнь. Надеюсь, со временем я смогу доказать, что он неправ. Возможно, я начал это уже сегодня. У каждого может быть своё мнение, заголовки могут быть очень жёсткими. Со временем я докажу, что он ошибается», — приводит слова Бортолето RacingNews365.

Напомним, по итогам квалификации Бортолето показал 15-й результат, оставив позади в том числе и пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона.