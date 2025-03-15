«Может, ему стоит перепроверить протокол». Бортолето ответил на критику Марко
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Гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о критике в свой адрес со стороны советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
15 марта 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.096
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.084
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.385
«Возможно, сегодня ему стоит перепроверить протокол. Но, как я уже говорил, я придерживаюсь того же мнения. Его слова не изменят мою жизнь. Надеюсь, со временем я смогу доказать, что он неправ. Возможно, я начал это уже сегодня. У каждого может быть своё мнение, заголовки могут быть очень жёсткими. Со временем я докажу, что он ошибается», — приводит слова Бортолето RacingNews365.
Напомним, по итогам квалификации Бортолето показал 15-й результат, оставив позади в том числе и пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона.
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