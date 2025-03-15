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Ферстаппен раскрыл отношение команды к его публичной критике машины «Ред Булл»

Ферстаппен раскрыл отношение команды к его публичной критике машины «Ред Булл»
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об отношении команды к тому, что он может себе позволить открыто критиковать машину.

«Мои отношения с командой никак не изменились, потому что мы всегда честны друг с другом. Если я допускаю ошибку, то об этом мне говорят. У нас открытые отношения, мы очень прямолинейны. Так что, когда всё хорошо, мы говорим, что всё хорошо, а когда плохо — что всё плохо. Вот какой у нас подход. Это отлично работает, если вы хотите выступать на самом высоком уровне.

Когда что-то нужно сказать — это говорится. Некоторые люди относятся к этому немного проще, это личностное качество, но в целом это воспринимается хорошо. Мы все являемся частью процесса», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

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