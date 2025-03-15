Тото Вольф: смотрю на табло и думаю, что Хэмилтон ещё в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что всё ещё воспринимает Льюиса Хэмилтона как пилота своей команды, когда смотрит на таблицу положения пилотов.

«Я всё ещё иногда бываю сбит с толку. Я смотрю на «HAM» на табло и думаю, что он [Хэмилтон] ещё в «Мерседесе». Так что мне ещё нужно к этому привыкнуть», — сказал Тото Вольф в эфире Sky Sports.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Австралии Хэмилтон уступил своему напарнику Шарлю Леклеру и показал восьмой результат. Леклер стал седьмым.

Пилоты «Мерседеса» британец Джордж Расселл и итальянец Андреа Кими Антонелли стали четвёртым и 16-м соответственно.