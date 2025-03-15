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Йос Ферстаппен выиграл очередной этап чемпионата Бельгии по ралли

Йос Ферстаппен выиграл очередной этап чемпионата Бельгии по ралли
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, в доминирующем стиле одержал победу на Ралли Арденн, этапе чемпионата Бельгии по ралли.

«Этапы были красивыми, но и довольно сложными. Нужно было действительно сохранять концентрацию. В последнее время дела идут очень хорошо. Машина чувствует себя отлично, и мы отлично работаем как с машиной, так и с командой. Стенограммы хорошие, и мы хорошо работаем вместе. У нас есть уверенность, и это окупилось здесь. Я очень доволен», — прокомментировал свою победу Йос Ферстаппен, слова которого приводит официальный сайт Макса.

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен-старший собирается провести полный сезон в чемпионате Европы по ралли.

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