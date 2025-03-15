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Норрису и Пиастри разрешили бороться друг с другом

Норрису и Пиастри разрешили бороться друг с другом
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о борьбе с напарником, австралийцем Оскаром Пиастри.

«Разумеется, мы обсуждали внутрикомандную борьбу, и мы всё прекрасно понимаем — в течение сезона подобных ситуаций будет больше. Есть чёткие правила, которые мы не можем нарушать. Оба болида всегда должны оставаться в гонке, но мы можем конкурировать. Это естественно, мы оба хотим бороться за победы. Но мы должны оставлять больше места друг другу. Однако мы вольны гоняться, бороться и побеждать», — приводит слова Ландо Норриса RaceFans.

Напомним, Норрис одержал победу в квалификации Гран-при Австралии, Пиастри стал вторым и составит компанию Норрису на первом ряду на старте гонки в Мельбурне.

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