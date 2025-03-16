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В Мельбурне, где пройдёт Гран-при Австралии Формулы-1, интенсивные осадки

В Мельбурне, где пройдёт Гран-при Австралии Формулы-1, интенсивные осадки
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В Мельбурне (Австралия), где сегодня состоятся основные гонки Формулы-2 и Формулы-3, а также первая гонка сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии, пошёл дождь. Об этом сообщают в своих социальных сетях сразу несколько журналистов с места событий.

Осадки достаточно интенсивные, что может поставить под вопрос проведение утренних гонок Формулы-3 и Формулы-2.

Ранее сообщалось, что в руководстве Формулы-1 рассматривали возможность переноса гонки в Австралии на более раннее время, однако эти слухи пока не нашли подтверждения. Гонка Формулы-3 в Австралии стартует в 1:00 мск, гонка Формулы-2 — в 3:30 мск, а гонка Гран-при Австралии Формулы-1 — в 7:00 мск.

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