«Иногда совершают странный выбор пилотов». Зак Браун подколол «Ред Булл» из-за Лоусона

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун подколол команду «Ред Булл» за выбор Лиама Лоусона в качестве пилота основной команды в нынешнее межсезонье.

«Юки проделал отличную работу, именно он тот парень, что должен был быть в „Ред Булл“, если посмотреть на его выступления. Но похоже, что в этой команде время от времени совершают странный выбор пилотов», — приводит слова Зака Брауна ESPN.

Напомним, по итогам квалификации Юки Цунода показал пятый результат, в то время как новозеландский гонщик, новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон по итогам сессии остался лишь 18-м. Его напарник, четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, показал третье время.