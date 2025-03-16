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Никита Бедрин занял четвёртое место в основной гонке Формулы-3 в Австралии

Никита Бедрин занял четвёртое место в основной гонке Формулы-3 в Австралии
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16 марта 2025 года в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» состоялась основная гонка чемпионата Формулы-3. Победителем гонки стал бразильский пилот Рафаэль Камара. Он пересёк финишную черту с результатом 34:43.966, опередив ближайшего соперника всего на 0.517 секунды. Второе место занял датчанин Ноа Стромстед, а третьим финишировал французский гонщик Теофиль Наэль. Российский пилот Никита Бедрин, завершил гонку на четвёртой позиции.

Результаты заезда

  1. Рафаэль Камара (Trident) – 34:43.966
  2. Ноа Стромстед (Trident) +0.517
  3. Теофиль Наэль (Van Amersfoort Racing) +1.152
  4. Никита Бедрин (AIX Racing) +1.732
  5. Тим Трамниц (MP Motorsport) +2.298
  6. Чарли Вурц (Trident) +3.253
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