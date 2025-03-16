Никита Бедрин занял четвёртое место в основной гонке Формулы-3 в Австралии

16 марта 2025 года в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк» состоялась основная гонка чемпионата Формулы-3. Победителем гонки стал бразильский пилот Рафаэль Камара. Он пересёк финишную черту с результатом 34:43.966, опередив ближайшего соперника всего на 0.517 секунды. Второе место занял датчанин Ноа Стромстед, а третьим финишировал французский гонщик Теофиль Наэль. Российский пилот Никита Бедрин, завершил гонку на четвёртой позиции.

Результаты заезда