Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гонка Формулы-2 в Мельбурне была отменена из-за дождя. Трассу затопило потоком воды

Гонка Формулы-2 в Мельбурне была отменена из-за дождя. Трассу затопило потоком воды
Комментарии

Организаторам Формулы-2 пришлось отменить основную гонку сезона-2025 гоночного уик-энда в Мельбурне на трассе «Альберт Парк». Причиной отмены стал проливной дождь.

Формула-2 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Основная гонка (33 круга)
16 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Отменено

Сначала гонку отложили на 15 минут. Однако за это время осадки усилились до такой степени, что в итоге во время прогревочного круга организаторы вынуждены были поднять красный флаг. Трассу затопило сильным потоком воды.

Напомним, победителем спринт-гонки стал Йозуа Дюрксен из Нидерландов. Второе место занял итальянец Леонардо Форнароли, третьим финишировал британец Люк Браунинг.

Отметим, менять время старта гонки Формулы-1 в ФИА не стали. Начало запланировано на 7:00 по мск.

Материалы по теме
Никита Бедрин занял четвёртое место в основной гонке Формулы-3 в Австралии

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android