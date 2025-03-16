Гонка Формулы-2 в Мельбурне была отменена из-за дождя. Трассу затопило потоком воды

Организаторам Формулы-2 пришлось отменить основную гонку сезона-2025 гоночного уик-энда в Мельбурне на трассе «Альберт Парк». Причиной отмены стал проливной дождь.

Сначала гонку отложили на 15 минут. Однако за это время осадки усилились до такой степени, что в итоге во время прогревочного круга организаторы вынуждены были поднять красный флаг. Трассу затопило сильным потоком воды.

Напомним, победителем спринт-гонки стал Йозуа Дюрксен из Нидерландов. Второе место занял итальянец Леонардо Форнароли, третьим финишировал британец Люк Браунинг.

Отметим, менять время старта гонки Формулы-1 в ФИА не стали. Начало запланировано на 7:00 по мск.

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