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Новичок Ф-1 Хаджар разбил машину ещё до старта гонки Гран-при Австралии

Новичок Ф-1 Хаджар разбил машину ещё до старта гонки Гран-при Австралии
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Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар, дебютирующий в Формуле-1 на Гран-при Австралии, не сумеет выйти на старт гонки. Дело в том, что Хаджар разбил собственный автомобиль ещё в самом начале прогревочного круга. На выходе из первого поворота Хаджар слишком сильно нажал на педаль газа и потерял контроль над машиной на мокрой трассе. После этого болид вылетел с трассы и получил серьёзные повреждения при нескольких ударах об отбойник.

Фото: Соцсети Формулы-1

Старт гонки Гран-при Австралии был отложен для ликвидации последствий аварии Хаджара. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австралии Формулы-1.

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