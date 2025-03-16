Новичок Ф-1 Хаджар разбил машину ещё до старта гонки Гран-при Австралии
Поделиться
Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар, дебютирующий в Формуле-1 на Гран-при Австралии, не сумеет выйти на старт гонки. Дело в том, что Хаджар разбил собственный автомобиль ещё в самом начале прогревочного круга. На выходе из первого поворота Хаджар слишком сильно нажал на педаль газа и потерял контроль над машиной на мокрой трассе. После этого болид вылетел с трассы и получил серьёзные повреждения при нескольких ударах об отбойник.
Фото: Соцсети Формулы-1
Старт гонки Гран-при Австралии был отложен для ликвидации последствий аварии Хаджара. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австралии Формулы-1.
Комментарии
- 16 марта 2025
-
07:32
-
07:10
-
04:51
-
02:19
-
01:00
-
00:28
-
00:24
- 15 марта 2025
-
23:39
-
23:34
-
22:38
-
22:33
-
21:42
-
21:29
-
20:49
-
20:31
-
19:47
-
19:37
-
18:37
-
18:28
-
17:41
-
17:37
-
17:17
-
16:40
-
16:33
-
16:00
-
15:14
-
14:36
-
13:53
-
13:26
-
12:57
-
12:55
-
12:47
-
12:18
-
11:56
-
11:48