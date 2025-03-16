Дуэн и Сайнс разбили машины на первом круге Гран-при Австралии Формулы-1

Сразу две аварии произошли на первом круге Гран-при Австралии Формулы-1. Сначала свою машину на прямой разбил австралийский новичок «Альпин» Джек Дуэн, потерявший контроль над автомобилем на прямой. Уже когда был активирован режим машины безопасности, в последнем повороте вылетел с трассы испанский гонщик Карлос Сайнс, перешедший зимой в «Уильямс».

Карлос Сайнс Фото: Социальные сети Формулы-1

Напомним, что ещё на прогревочном круге разбил собственный автомобиль французский новобранец «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар. Таким образом борьбу на Гран-при Австралии Формулы-1 продолжают 17 пилотов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австралии Формулы-1.