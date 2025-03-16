Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дуэн и Сайнс разбили машины на первом круге Гран-при Австралии Формулы-1

Дуэн и Сайнс разбили машины на первом круге Гран-при Австралии Формулы-1
Комментарии

Сразу две аварии произошли на первом круге Гран-при Австралии Формулы-1. Сначала свою машину на прямой разбил австралийский новичок «Альпин» Джек Дуэн, потерявший контроль над автомобилем на прямой. Уже когда был активирован режим машины безопасности, в последнем повороте вылетел с трассы испанский гонщик Карлос Сайнс, перешедший зимой в «Уильямс».

Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Фото: Социальные сети Формулы-1

Напомним, что ещё на прогревочном круге разбил собственный автомобиль французский новобранец «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар. Таким образом борьбу на Гран-при Австралии Формулы-1 продолжают 17 пилотов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австралии Формулы-1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android