Фернандо Алонсо разбил машину на Гран-при Австралии
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал четвёртым пилотом, разбившим свою машину по ходу гонки Гран-при Австралии Формулы-1. Испанец зацепил гравий на выходе из поворота и потерял контроль над машиной, вызвав появление на трассе автомобиля безопасности.
Ранее по ходу гонки свои болиды разбили Исак Хаджар, Джек Дуэн и Карлос Сайнс.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки. На момент написания новости в ней лидирует британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, позади него идут Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен.
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