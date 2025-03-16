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Фернандо Алонсо разбил машину на Гран-при Австралии

Фернандо Алонсо разбил машину на Гран-при Австралии
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал четвёртым пилотом, разбившим свою машину по ходу гонки Гран-при Австралии Формулы-1. Испанец зацепил гравий на выходе из поворота и потерял контроль над машиной, вызвав появление на трассе автомобиля безопасности.

Ранее по ходу гонки свои болиды разбили Исак Хаджар, Джек Дуэн и Карлос Сайнс.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки. На момент написания новости в ней лидирует британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, позади него идут Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен.

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