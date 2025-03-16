Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 — Гран-при Австралии 2025— результаты гонки

Норрис выиграл гонку Гран-при Австралии, Ферстаппен — второй, Расселл — третий
Аудио-версия:
Комментарии

16 марта в Мельбурне на городской трассе «Альберт-Парк» состоялась первая гонка сезона Формулы-1 2025 года — Гран-при Австралии, победу в которой одержал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третье место досталось Джорджу Расселлу («Мерседес»).

Оскар Пиастри долгое время шёл вторым, но вылетел после начала дождя, долго выбирался из травы в зоне вылета и в итоге успел обогнать нескольких соперников, чтобы вернуться в очковую зону.

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон финишировали только восьмым и 10-м после ошибочного решения не заезжать сразу за промежуточными шинами.

Гонка проходила в дождевых условиях, и шесть пилотов не увидели клетчатый флаг, последовательно сходя с дистанции.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.895
3. Джордж Расселл («Мерседес») +8.481
4. Александер Албон («Уильямс») +12.773
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +15.135.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +17.413.
7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +18.423.
8. Шарль Леклер («Феррари») +19.826.
9. Оскар Пиастри («Макларен») +20.448.
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +22.473.
11. Пьер Гасли («Альпин») +26.502.
12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +29.884.
13. Эстебан Окон («Хаас») +33.161.
14. Оливер Берман («Хаас») +40.351.
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — авария (47 круг).
16. Лиам Лоусон («Ред Булл») — авария (47 круг).
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — авария (33 круг).
18. Джек Дуэн («Альпин») — авария (первый круг).
19. Карлос Сайнс («Уильямс») — авария (первый круг).
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — сошёл на прогревочном круге, разбив болид.

Материалы по теме
5 вещей, которые уже напрягли или приятно удивили на старте нового сезона Ф-1
5 вещей, которые уже напрягли или приятно удивили на старте нового сезона Ф-1
Материалы по теме
Хорнер — о пятом месте Цуноды: не торопитесь говорить, что мы выбрали не того пилота
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android