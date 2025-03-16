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Норрис выиграл гонку Гран-при Австралии, Ферстаппен — второй, Расселл — третий

16 марта в Мельбурне на городской трассе «Альберт-Парк» состоялась первая гонка сезона Формулы-1 2025 года — Гран-при Австралии, победу в которой одержал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третье место досталось Джорджу Расселлу («Мерседес»).

Оскар Пиастри долгое время шёл вторым, но вылетел после начала дождя, долго выбирался из травы в зоне вылета и в итоге успел обогнать нескольких соперников, чтобы вернуться в очковую зону.

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон финишировали только восьмым и 10-м после ошибочного решения не заезжать сразу за промежуточными шинами.

Гонка проходила в дождевых условиях, и шесть пилотов не увидели клетчатый флаг, последовательно сходя с дистанции.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.895

3. Джордж Расселл («Мерседес») +8.481

4. Александер Албон («Уильямс») +12.773

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +15.135.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +17.413.

7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +18.423.

8. Шарль Леклер («Феррари») +19.826.

9. Оскар Пиастри («Макларен») +20.448.

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +22.473.

11. Пьер Гасли («Альпин») +26.502.

12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +29.884.

13. Эстебан Окон («Хаас») +33.161.

14. Оливер Берман («Хаас») +40.351.

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — авария (47 круг).

16. Лиам Лоусон («Ред Булл») — авария (47 круг).

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — авария (33 круг).

18. Джек Дуэн («Альпин») — авария (первый круг).

19. Карлос Сайнс («Уильямс») — авария (первый круг).

20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — сошёл на прогревочном круге, разбив болид.