Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу на Гран-при Австралии, первой гонке сезона-2025 Формулы-1.

«Удивительная гонка! Было трудно, особенно когда Макс позади. Я много боролся, была довольно стрессовая гонка, буду честным. Условия были очень непростыми, но я получил много удовольствия, события развивались непредсказуемо, но мы здесь, и я этому счастлив. В прошлом мы допускали ошибки — как в Сильверстоуне или Канаде, но мы сделали из них выводы. Мы справились с давлением, с Максом и Оскаром, которые меня атаковали. Я рад, что ты должен атаковать. Да, за отдельные эпизоды я, конечно, несу ответственность.

Как справился с давлением? Не знаю! Просто ехал! У меня была ошибка в шестом повороте, она позволила Максу держаться позади. Мне пришлось почаще смотреть в зеркало заднего вида, но я оставался спокоен, мы выиграли — и это самое главное. Удивительный был уикенд — с первой тренировки. Непросто собрать первый уикенд так здорово — особенно на фоне давления со стороны Макса и Оскара. Но я знаю, на что я способен. Это, впрочем, только первый этап, нужно повторить это же на следующем, а потом — ещё на одном. Но я буду атаковать», — сказал Норрис в интервью после гонки.