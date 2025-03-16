Макс Ферстаппен: набрал в Австралии на 18 очков больше, чем в прошлом году, уже здорово

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Австралии, который он закончил на второй позиции.

«Это была трудная гонка. В концовке у Ландо был момент в шестом повороте, потому смог приблизиться и получил DRS. Последние круги были весёлыми, мы классно боролись, но я рад и второму месту. Мы набрали много очков, достойно начали сезон. Когда начался дождь, можно было запаниковать, но я остался на трассе и думал, это верное решение. Но даже если бы мы остановились ранее, мы бы всё равно были вторыми. Машина примерно такая, какую я ожидал. В начале у нас вроде был темп. В любом случае я набрал тут на 18 очков больше, чем в прошлом году. Это уже здорово!» — сказал Макс Ферстаппен в интервью после гонки.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.