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Макс Ферстаппен: набрал в Австралии на 18 очков больше, чем в прошлом году, уже здорово

Макс Ферстаппен: набрал в Австралии на 18 очков больше, чем в прошлом году, уже здорово
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Австралии, который он закончил на второй позиции.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Это была трудная гонка. В концовке у Ландо был момент в шестом повороте, потому смог приблизиться и получил DRS. Последние круги были весёлыми, мы классно боролись, но я рад и второму месту. Мы набрали много очков, достойно начали сезон. Когда начался дождь, можно было запаниковать, но я остался на трассе и думал, это верное решение. Но даже если бы мы остановились ранее, мы бы всё равно были вторыми. Машина примерно такая, какую я ожидал. В начале у нас вроде был темп. В любом случае я набрал тут на 18 очков больше, чем в прошлом году. Это уже здорово!» — сказал Макс Ферстаппен в интервью после гонки.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

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