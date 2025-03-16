Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: третье место в первой гонке — это великолепно

Расселл: третье место в первой гонке — это великолепно
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги Гран-при Австралии, который он закончил на третьей позиции.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Завоевать третье место в первой гонке — это великолепно. Хочу поддержать Ландо — получить такие погодные условия, когда ты лидируешь, это худший кошмар пилота. Если честно, я получил огромное удовольствие от гонки. Было непросто, но такова Формула-1. Она должна быть захватывающей — и для нас, и для тех, кто следит за нами дома. В целом это был хороший уикенд. «Макларен» далеко впереди, но мы добились сильного результата», — сказал Джордж Расселл в интервью после гонки.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Фестиваль аварий на старте сезона Ф-1 — от новичков до Алонсо! Каким был Гран-при Австрали
Live
Фестиваль аварий на старте сезона Ф-1 — от новичков до Алонсо! Каким был Гран-при Австрали
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android