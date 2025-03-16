Расселл: третье место в первой гонке — это великолепно
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги Гран-при Австралии, который он закончил на третьей позиции.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481
«Завоевать третье место в первой гонке — это великолепно. Хочу поддержать Ландо — получить такие погодные условия, когда ты лидируешь, это худший кошмар пилота. Если честно, я получил огромное удовольствие от гонки. Было непросто, но такова Формула-1. Она должна быть захватывающей — и для нас, и для тех, кто следит за нами дома. В целом это был хороший уикенд. «Макларен» далеко впереди, но мы добились сильного результата», — сказал Джордж Расселл в интервью после гонки.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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