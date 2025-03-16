Рекордная серия Макса Ферстаппена прервалась по итогам Гран-при Австралии — 2025
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Рекордная серия лидерства в личном зачёте в истории Формулы-1, которой обладал 27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» из «Ред Булл» Макс Ферстаппен, прервалась по итогам дебютного этапа сезона-2025 — Гран-при Австралии.
Ферстаппен, лидировавший в личном зачёте на протяжении 1029 дней с победы 22 мая 2022 года на Гран-при Испании, занял второе место в Мельбурне, в то время как победу одержал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, который и стал первым пилотом за 1029 дней, захватившим лидерство в личном зачёте.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481
Третье место в Мельбурне занял британский пилот Джордж Расселл, представляющий «Мерседес».
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