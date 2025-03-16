Рекордная серия Макса Ферстаппена прервалась по итогам Гран-при Австралии — 2025

Рекордная серия лидерства в личном зачёте в истории Формулы-1, которой обладал 27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» из «Ред Булл» Макс Ферстаппен, прервалась по итогам дебютного этапа сезона-2025 — Гран-при Австралии.

Ферстаппен, лидировавший в личном зачёте на протяжении 1029 дней с победы 22 мая 2022 года на Гран-при Испании, занял второе место в Мельбурне, в то время как победу одержал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, который и стал первым пилотом за 1029 дней, захватившим лидерство в личном зачёте.

Третье место в Мельбурне занял британский пилот Джордж Расселл, представляющий «Мерседес».