Общий зачёт Формулы-1: «Феррари» уступает «Кик-Зауберу» в Кубке конструкторов

По итогам первого этапа сезона-2025 Формулы-1 в личном зачёте лидерство захватил пилот «Макларена» Ландо Норрис, набравший за свою победу 25 очков. Второе место занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье — Джордж Расселл из «Мерседеса», у них 18 и 15 очков соответственно.

В командном зачёте лидирует «Макларен», набравший 27 очков (25 за победу Норриса и 2 балла за девятое место Оскара Пиастри на финише). Второе место занимает «Мерседес», набравший 25 баллов. Примечательно, что «Феррари» после неудачного стратегического решения в ходе гонки набрала меньше очков, чем «Кик-Заубер». Швейцарская команда занимает шестое место в личном зачёте, «Феррари» идёт на седьмой позиции, набрав на два балла меньше.

Формула-1. Сезон-2025. Личный зачёт

1. Ландо Норрис («Макларен») — 25 очков

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 18 очков

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 15 очков

4. Александер Албон («Уильямс») — 12 очков

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 10 очков

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 8 очков

7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 6 очков

8. Шарль Леклер («Феррари») — 4 очка

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 2 очка

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1 очко

11. Пьер Гасли («Альпин») — 0 очков

12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 0 очков

13. Эстебан Окон («Хаас») — 0 очков

14. Оливер Берман («Хаас») — 0 очков

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 0 очков

16. Лиам Лоусон («Ред Булл») — 0 очков

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 0 очков

18. Джек Дуэн («Альпин») — 0 очков

19. Карлос Сайнс («Уильямс») — 0 очков

20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 0 очков.

Формула-1. Сезон-2025. Кубок конструкторов

1. «Макларен» — 27 очков

2. «Мерседес» — 25

3. «Ред Булл» — 18

4. «Уильямс» — 12

5. «Астон Мартин» — 8

6. «Кик-Заубер» — 6

7. «Феррари» — 5

8. «Альпин» — 0

9. «Рейсинг Буллз» — 0

10. «Хаас» — 0.