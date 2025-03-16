Хэмилтон: машина большую часть времени стремилась въехать в стену

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Австралии Формулы-1, который он закончил на 10-й позиции.
«Это была очень сложная гонка, и всё прошло намного хуже, чем я думал. Сегодня машиной было очень сложно управлять. Что касается меня, то я просто благодарен, что не оказался в стене, потому что именно туда машина стремилась большую часть времени. Из этого можно многое извлечь, и мне ещё нужно привыкнуть к новой силовой установке для меня в подобных влажных условиях.
Требуются другие настройки, другой стиль пилотирования и другая настройка рулевого колеса. Я держался так долго, как мог, в какой-то момент даже вышел вперёд. Но мне не хватило информации о том, насколько интенсивным будет дождь, на чём мы многое упустили», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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