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Хэмилтон: машина большую часть времени стремилась въехать в стену

Хэмилтон: машина большую часть времени стремилась въехать в стену
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Австралии Формулы-1, который он закончил на 10-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Это была очень сложная гонка, и всё прошло намного хуже, чем я думал. Сегодня машиной было очень сложно управлять. Что касается меня, то я просто благодарен, что не оказался в стене, потому что именно туда машина стремилась большую часть времени. Из этого можно многое извлечь, и мне ещё нужно привыкнуть к новой силовой установке для меня в подобных влажных условиях.

Требуются другие настройки, другой стиль пилотирования и другая настройка рулевого колеса. Я держался так долго, как мог, в какой-то момент даже вышел вперёд. Но мне не хватило информации о том, насколько интенсивным будет дождь, на чём мы многое упустили», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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