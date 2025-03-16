Эксперт высказался о недопонимании между Хэмилтоном и его гоночным инженером

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о первой гонке семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«Одна из вещей, которая стала понятна из тех радиосообщений Льюиса, попавших в эфир, это то, что его гоночному инженеру Рикардо Адами требуется немного больше времени, чтобы понять, как много информации нужно Льюису и какого типа информации. Было несколько раз, когда Хэмилтон просил рассказать ему важные детали, но после этого Хэмилтон уточнял, что ему дают слишком много ненужных данных. Им нужно выстроить связь.

Пилоты проводят с гоночными инженерами в ходе сезона больше времени, чем с напарниками. Это всего лишь первый этап, так что Адами и Хэмилтону нужно поговорить перед этапом в Китае. Мне будет интересно послушать радио в Китае и посмотреть, что изменится. Им нужно это обсудить», — приводит слова Чандхока Sky Sports.