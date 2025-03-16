Алекс Албон: я думал о подиуме, но главное было — выжить

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал итоги Гран-при Австралии, который он закончил на четвёртой позиции.

«Я думал о подиуме, но главное в таких условиях было выжить. Я рад за команду. У нас были отличные тесты в Бахрейне, несколько хороших сессий здесь в пятницу и субботу, и воскресная гонка стала вишенкой на торте. Было сложно выступать в таких условиях.

У нас был хороший темп, и даже на рестартах мы были достаточно сильны. Многому нужно научиться, и это заставляет находиться в предвкушении. Очень плотная группа впереди, так что если хорошо поработать, то можно сражаться с топ-командами. Нас ждёт увлекательная борьба», — приводит слова Албона Sky Sports.