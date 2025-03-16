Алекс Албон: я думал о подиуме, но главное было — выжить
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал итоги Гран-при Австралии, который он закончил на четвёртой позиции.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481
«Я думал о подиуме, но главное в таких условиях было выжить. Я рад за команду. У нас были отличные тесты в Бахрейне, несколько хороших сессий здесь в пятницу и субботу, и воскресная гонка стала вишенкой на торте. Было сложно выступать в таких условиях.
У нас был хороший темп, и даже на рестартах мы были достаточно сильны. Многому нужно научиться, и это заставляет находиться в предвкушении. Очень плотная группа впереди, так что если хорошо поработать, то можно сражаться с топ-командами. Нас ждёт увлекательная борьба», — приводит слова Албона Sky Sports.
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