Оскар Пиастри: мне некого винить, кроме самого себя

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался об итогах Гран-при Австралии, который он закончил на девятой позиции. Долгое время Пиастри шёл вторым, но допустил ошибку, которая стоила ему подиума, а команде — победного дубля.
«Довольно разочаровывающий итог. Казалось, что на каждом круге, кроме одного, я вёл сильную гонку. Обидно, что у меня нет на финише результата, подтверждающего это. Мне некого винить, кроме самого себя. Мне немного не повезло, что я застрял на траве. Но я сам туда вылетел. Конечно, я разочарован.
Позитивным моментом для меня остаются остальные 56 кругов гонки. Казалось, что у меня был хороший темп в любых условиях. Ландо принял верное решение, и даже со мной, учитывая то, что я около минуты потерял, пытаясь сдать назад, мы приняли верное решение. Обидно, что мы не смогли добиться лучшего результата», — приводит слова Пиастри Sky Sports.
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