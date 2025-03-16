Оскар Пиастри: мне некого винить, кроме самого себя

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался об итогах Гран-при Австралии, который он закончил на девятой позиции. Долгое время Пиастри шёл вторым, но допустил ошибку, которая стоила ему подиума, а команде — победного дубля.

«Довольно разочаровывающий итог. Казалось, что на каждом круге, кроме одного, я вёл сильную гонку. Обидно, что у меня нет на финише результата, подтверждающего это. Мне некого винить, кроме самого себя. Мне немного не повезло, что я застрял на траве. Но я сам туда вылетел. Конечно, я разочарован.

Позитивным моментом для меня остаются остальные 56 кругов гонки. Казалось, что у меня был хороший темп в любых условиях. Ландо принял верное решение, и даже со мной, учитывая то, что я около минуты потерял, пытаясь сдать назад, мы приняли верное решение. Обидно, что мы не смогли добиться лучшего результата», — приводит слова Пиастри Sky Sports.