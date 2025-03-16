«Мне стыдно». Хаджар прокомментировал аварию ещё до старта гонки Формулы-1

Новичок «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал собственную аварию уже на прогревочном круге Гран-при Австралии Формулы-1.
«Мне стыдно, извиняюсь перед командой. Я просто перестарался — задние колёса заскользили, я потерял машину, попробовал её спасти, но уже просто был пассажиром. Её снесло так быстро! Я такого не ожидал. Такие ошибки случаются. Но разбивать машину так рано в сезоне… Это просто рвёт мне сердце. Очень жаль команду. Я лишился опыта, особенно в своём первом Гран-при, не проехал по мокрой трассе.
Аварии других пилотов не делают моё расстройство меньшим. Просто скажу, что мой подход был неверным, вот и всё. Мы все знаем, что условия непростые, такое может случиться с каждым. Но я не хотел, чтобы такое произошло со мной, и так рано.
У меня в прошлом уже случалось нечто подобное, были сложные моменты. Этот — непростой. Но мой путь в Ф-1 тоже был непростым, так что я был сказал, что меня так просто не сокрушить», — приводит слова Хаджара The Race.
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