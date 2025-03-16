Ландо Норрис стал гонщиком дня на Гран-при Австралии
Поделиться
Пилот «Макларена» Ландо Норрис был признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Австралии. Норрис в голосовании болельщиков на официальном сайте Формулы-1 набрал 20,7% голосов. Второе место в голосовании занял Оскар Пиастри, несмотря на свою ошибку, которая стоила ему подиума, а команде победного дубля. Тройку в голосовании замкнул пилот «Уильямса» Алекс Албон.
Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481
Голосование за «Гонщика дня»:
Ландо Норрис («Макларен») — 20,7%
Оскар Пиастри («Макларен») — 17,2%
Алекс Албон («Уильямс») — 15,9%
Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 11,3%
Льюис Хэмилтон («Феррари») — 8,3%.
Напомним, победу в гонке одержал Норрис, вторым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 марта 2025
-
12:32
-
12:16
-
12:14
-
12:10
-
12:07
-
12:01
-
11:44
-
11:36
-
11:28
-
11:25
-
11:22
-
11:16
-
11:16
-
11:11
-
11:09
-
10:26
-
10:21
-
10:16
-
10:11
-
09:50
-
09:41
-
09:34
-
09:31
-
09:30
-
09:26
-
09:04
-
08:27
-
07:32
-
07:10
-
04:51
-
02:19
-
01:00
-
00:28
-
00:24
- 15 марта 2025
-
23:39