Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис стал гонщиком дня на Гран-при Австралии

Ландо Норрис стал гонщиком дня на Гран-при Австралии
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис был признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Австралии. Норрис в голосовании болельщиков на официальном сайте Формулы-1 набрал 20,7% голосов. Второе место в голосовании занял Оскар Пиастри, несмотря на свою ошибку, которая стоила ему подиума, а команде победного дубля. Тройку в голосовании замкнул пилот «Уильямса» Алекс Албон.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

Голосование за «Гонщика дня»:

Ландо Норрис («Макларен») — 20,7%
Оскар Пиастри («Макларен») — 17,2%
Алекс Албон («Уильямс») — 15,9%
Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 11,3%
Льюис Хэмилтон («Феррари») — 8,3%.

Напомним, победу в гонке одержал Норрис, вторым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Материалы по теме
Фестиваль аварий на старте сезона Ф-1 — от новичков до Алонсо! Каким был ГП Австралии
Live
Фестиваль аварий на старте сезона Ф-1 — от новичков до Алонсо! Каким был ГП Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android