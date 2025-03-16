Ландо Норрис стал гонщиком дня на Гран-при Австралии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис был признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Австралии. Норрис в голосовании болельщиков на официальном сайте Формулы-1 набрал 20,7% голосов. Второе место в голосовании занял Оскар Пиастри, несмотря на свою ошибку, которая стоила ему подиума, а команде победного дубля. Тройку в голосовании замкнул пилот «Уильямса» Алекс Албон.

Голосование за «Гонщика дня»:

Ландо Норрис («Макларен») — 20,7%

Оскар Пиастри («Макларен») — 17,2%

Алекс Албон («Уильямс») — 15,9%

Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 11,3%

Льюис Хэмилтон («Феррари») — 8,3%.

Напомним, победу в гонке одержал Норрис, вторым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.