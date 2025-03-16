Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джек Дуэн: это моя первая авария за рулём болидов Ф-1. Уверен, она не станет последней

Джек Дуэн: это моя первая авария за рулём болидов Ф-1. Уверен, она не станет последней
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский гонщик «Альпин» Джек Дуэн прокомментировал собственную аварию по ходу гонки Гран-при Австралии.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Когда я перешёл на четвёртую передачу, то потерял машину. Для меня случившееся не было нормальным — нужно ещё понять, что произошло. Это постоянный процесс обучения. К сожалению, конкретно сейчас он повлёк серьёзные последствия, но я, определённо, извлёк уроки и собираюсь удостовериться, чтобы такое не повторилось.

Это моя первая авария за рулём этих болидов Формулы-1. Уверен, она не станет последней. Да, это жёстко, но такое случается, все мы люди. Я не хочу, чтобы такое происходило, но раз уж случилось, то надо это принять. Я не ищу оправданий в виде того, что другие пилоты тоже допустили аварии или чего-то в таком духе. Я допустил ошибку, я её принимаю и жду возможности отыграться», — приводит слова Дуэна The Guardian.

Материалы по теме
«Мне стыдно». Хаджар прокомментировал аварию ещё до старта гонки Формулы-1
Материалы по теме
Топовый старт сезона Ф-1: куча аварий, борьба Норриса с Ферстаппеном до флага!
Топовый старт сезона Ф-1: куча аварий, борьба Норриса с Ферстаппеном до флага!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android