Джек Дуэн: это моя первая авария за рулём болидов Ф-1. Уверен, она не станет последней

Австралийский гонщик «Альпин» Джек Дуэн прокомментировал собственную аварию по ходу гонки Гран-при Австралии.

«Когда я перешёл на четвёртую передачу, то потерял машину. Для меня случившееся не было нормальным — нужно ещё понять, что произошло. Это постоянный процесс обучения. К сожалению, конкретно сейчас он повлёк серьёзные последствия, но я, определённо, извлёк уроки и собираюсь удостовериться, чтобы такое не повторилось.

Это моя первая авария за рулём этих болидов Формулы-1. Уверен, она не станет последней. Да, это жёстко, но такое случается, все мы люди. Я не хочу, чтобы такое происходило, но раз уж случилось, то надо это принять. Я не ищу оправданий в виде того, что другие пилоты тоже допустили аварии или чего-то в таком духе. Я допустил ошибку, я её принимаю и жду возможности отыграться», — приводит слова Дуэна The Guardian.