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Марко объяснил, почему у Ферстаппена практически не было шансов на победу в Австралии

Марко объяснил, почему у Ферстаппена практически не было шансов на победу в Австралии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал итоги Гран-при Австралии Формулы-1, первый этап сезона-2025. По его итогам четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен финишировал вторым, а Лиам Лоусон не добрался до финиша.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Износ наших шин был слишком велик. Чтобы был реальный шанс на победу, нам нужно было больше дождя. Но мы довольны результатом. «Макларен» попросту лучше, когда дело касается износа мягких шин. Это то, над чем нужно много работать. Думаю, даже если бы мы заехали за промежуточными шинами на круг раньше, мы всё равно остались бы на второй позиции после пит-стопа. Так что писк того стоил. По крайней мере, мы ждали не так долго, как в «Феррари», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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