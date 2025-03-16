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Хюлькенберг раскрыл разговор с командой, который привёл к финишу на седьмом месте

Хюлькенберг раскрыл разговор с командой, который привёл к финишу на седьмом месте
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Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал седьмой результат на Гран-при Австралии, который во многом стал возможен благодаря верному решению рано перейти на промежуточные шины после возобновления дождя.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Первая половина гонки, ну или три четверти не принесли особых поводов для радости: у нас были проблемы на промежуточных шинах. Задние покрышки довольно быстро износились из-за быстрых поворотов, а после этого хорошего темпа уже не было. Но раннее возвращение на промежуточные шины — просто золото!

Мы немного проговорили этот момент перед гонкой. Я сказал парням, что если появится небольшая вероятность, что откуда-то придёт дождь, то я не хочу оставаться под ним на сликах. И мы хорошо всё реализовали», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.

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