Хюлькенберг раскрыл разговор с командой, который привёл к финишу на седьмом месте

Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал седьмой результат на Гран-при Австралии, который во многом стал возможен благодаря верному решению рано перейти на промежуточные шины после возобновления дождя.

«Первая половина гонки, ну или три четверти не принесли особых поводов для радости: у нас были проблемы на промежуточных шинах. Задние покрышки довольно быстро износились из-за быстрых поворотов, а после этого хорошего темпа уже не было. Но раннее возвращение на промежуточные шины — просто золото!

Мы немного проговорили этот момент перед гонкой. Я сказал парням, что если появится небольшая вероятность, что откуда-то придёт дождь, то я не хочу оставаться под ним на сликах. И мы хорошо всё реализовали», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.