Шарль Леклер считает, что мог побороться за подиум на Гран-при Австралии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Австралии, который он закончил на восьмой позиции.

«Мы определённо упустили возможность. В таких переменчивых условиях, когда всё меняется и у вас недостаток темпа в целом, вы обязаны брать хорошие очки, а нам сегодня этого сделать не удалось. Мы были недостаточно быстры в первой части гонки, а потом, когда было важно сделать правильный выбор, мы этого не сделали. Но в первую очередь я виноват сам, допустив ошибку на выходе из 11-го поворота, потому что на этом я потерял четыре или пять позиций, что поставило нас в проигрышную ситуацию.

Если посмотреть, то мы могли бороться за третье-четвёртое места. Но как есть. Мы определённо отставали в плане темпа от «Макларена» и Макса, у нас, безусловно, были проблемы. «Макларен» и «Ред Булл» намного быстрее, так что нам предстоит ещё много работы», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.