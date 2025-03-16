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Зак Браун предостерёг «Макларен», напомнив о прошлогодней ситуации Ферстаппена

Зак Браун предостерёг «Макларен», напомнив о прошлогодней ситуации Ферстаппена
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Генеральный директор команды Формулы-1 «Макларен» Зак Браун высказался об итогах Гран-при Австралии и предостерёг свою команду, напомнив о прошлогодней ситуации с «Ред Булл» и Максом Ферстаппеном.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Это всего лишь одна трасса и одна гонка. Посмотрим, что произойдёт в Китае в следующие выходные. Мы начали сезон очень сильно, но мы видели, что было в прошлом году — Ферстаппен выиграл первые шесть или семь гонок, а затем у него наступила победная засуха. Думаю, нам просто нужно продолжать делать то, что мы делаем. У нас определённо есть быстрый болид. Но мы видим, как быстро всё меняется в этом спорте, поэтому нам нужно убедиться, что мы продолжим прогрессировать. Именно в этом отношении в последние несколько лет все в команде проделали потрясающую работу», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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