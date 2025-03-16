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Кто навяжет борьбу «Макларену» в сезоне-2025 Формулы-1?

Кто навяжет борьбу «Макларену» в сезоне-2025 Формулы-1?
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16 марта в Мельбурне стартовал сезон-2025 Формулы-1 первой гонкой сезона — Гран-при Австралии.

Победу по её итогам одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. На протяжении долгого времени вторую позицию удерживал его напарник Оскар Пиастри, а их отрыв от действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена достигал 15 секунд, однако в концовке гонки, когда возобновился дождь, Пиастри допустил ошибку, которая лишила его подиума, а команду потенциального победного дубля.

Второе место по итогам гонки занял Ферстаппен, третьим стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто навяжет борьбу «Макларену» в сезоне-2025 Формулы-1?»

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