В «Мерседесе» хотят отменить штраф Антонелли на Гран-при Австралии

Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о намерении опротестовать штраф итальянского гонщика, новичка Формулы-1 Андреа Кими Антонелли.

Напомним, Антонелли получил штраф за небезопасный выпуск пилота на пит-лейн после смены шин. Антонелли на пит-лейне после смены шин неудачно вернулся на фаст-лейн, где заблокировал пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга.

Из-за штрафа Антонелли, финишировавший на четвёртой позиции, потерял одно место, пропустив вперёд Алекса Албона из «Уильямса» и опустившись на пятую строчку в протоколе.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.