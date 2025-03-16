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Стюарды отменили штраф Антонелли, итальянцу вернули четвёртую позицию

Стюарды отменили штраф Антонелли, итальянцу вернули четвёртую позицию
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Стюарды Гран-при Австралии приняли протест команды Формулы-1 «Мерседес» и отменили штраф, выписанный в концовке гонки итальянскому новичку команды Андреа Кими Антонелли.

Напомним, Антонелли получил штраф за небезопасный выпуск пилота на пит-лейн после смены шин. Антонелли на пит-лейн после смены шин неудачно вернулся на фаст-лейн, где заблокировал пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга.

Как гласит решение стюардов, Антонелли выехал фаст-лейн при выезде от своих мезаников, предварительно проверив в зеркалах, что между ним и Нико Хюлькенбергом имеется достаточное расстояние, при этом при выезде Антонелли учёл, что необходимо соблюсти достаточное расстояние от стоявших впереди механиков «Макларен», чтобы не подвергать их опасности. Таким образом, штраф Антонелли был отменён и ему вернули четвёртое место по итогам гонки.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

Формула-1. Гран-при Австралии. Результаты с учётом отмены штрафа Антонелли:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.895
3. Джордж Расселл («Мерседес») +8.481
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +10.135.
5. Александер Албон («Уильямс») +12.773
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +17.413.
7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +18.423.
8. Шарль Леклер («Феррари») +19.826.
9. Оскар Пиастри («Макларен») +20.448.
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +22.473.
11. Пьер Гасли («Альпин») +26.502.
12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +29.884.
13. Эстебан Окон («Хаас») +33.161.
14. Оливер Берман («Хаас») +40.351.
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — авария (47 круг).
16. Лиам Лоусон («Ред Булл») — авария (47 круг).
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — авария (33 круг).
18. Джек Дуэн («Альпин») — авария (первый круг).
19. Карлос Сайнс («Уильямс») — авария (первый круг).
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — сошёл на прогревочном круге, разбив болид.

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