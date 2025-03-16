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Льюис Хэмилтон: никто не сказал мне, что дождь идёт и на других участках трассы

Льюис Хэмилтон: никто не сказал мне, что дождь идёт и на других участках трассы
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Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Австралии, который он закончил на десятой позиции.

Формула-1 2025. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
16 марта 2025, воскресенье. 07:15 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:42:06.304
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.895
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+8.481

«Дождь в какой-то момент усилился на последнем секторе, но остальная часть трассы была в полном порядке. Очевидно. я не знал, где были все остальные. Я знал, что некоторые соперники остановились в боксах, но в конечном итоге дождь внезапно усилился, а я об этом не знал. Никто не сказал мне, что дождь идёт и на других участках трассы, и я внезапно оказался в центре этого дождя. Мы упустили возможность, но я рад, что смог удержаться на трассе», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.

Победу по итогам гонки одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Компанию Норрису и Ферстаппену на подиуме составил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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