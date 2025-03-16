Общий зачёт: «Мерседес» сравнялся по очкам с «Маклареном» после отмены штрафа Антонелли

Отмена штрафа пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли за якобы небезопасный выезд с пит-стопа позволила его команде заработать два дополнительных очка по итогам Гран-при Австралии Формулы-1. Благодаря этому в Кубке конструкторов «Мерседес» сравнялся по очкам с «Маклареном». По дополнительным показателям британская команда сохраняет первое место.
Формула-1. Сезон-2025. Личный зачёт
1. Ландо Норрис («Макларен») — 25 очков
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 18 очков
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 15 очков
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 12 очков
5. Александер Албон («Уильямс») — 10 очков
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 8 очков
7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 6 очков
8. Шарль Леклер («Феррари») — 4 очка
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 2 очка
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1 очко
11. Пьер Гасли («Альпин») — 0 очков
12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 0 очков
13. Эстебан Окон («Хаас») — 0 очков
14. Оливер Берман («Хаас») — 0 очков
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 0 очков
16. Лиам Лоусон («Ред Булл») — 0 очков
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 0 очков
18. Джек Дуэн («Альпин») — 0 очков
19. Карлос Сайнс («Уильямс») — 0 очков
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 0 очков.
Формула-1. Сезон-2025. Кубок конструкторов
1. «Макларен» — 27 очков
2. «Мерседес» — 27
3. «Ред Булл» — 18
4. «Уильямс» — 10
5. «Астон Мартин» — 8
6. «Кик-Заубер» — 6
7. «Феррари» — 5
8. «Альпин» — 0
9. «Рейсинг Буллз» — 0
10. «Хаас» — 0.